13 éves kislányt gázolt el a zebrán egy sziránázó mentőautó Pécsen

Pécsen, a Zsolnay Vilmos úton egy szirénázó mentőautó elütött egy 13 éves kislányt a gyalogátkelőn péntek este. A lány súlyosan megsérült, a mentők kórházba vitték. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - írja az Index.

Súlyos baleset történt 2026. február 6-án, péntek este Pécsen, a Zsolnay Vilmos úton: egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó elütött egy 13 éves kislányt a Zsolnay-negyed előtti gyalogátkelőn.

A Bama.hu beszámolója szerint a gázolás a 6-os út belvárosi szakaszán, a forgalmas zebrán történt.

A mentő szirénázva haladt egy riasztott esethez, amikor a lány megpróbált átkelni az úton, és elütötték.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közlése szerint a fiatal a megkülönböztető jelzést használó jármű elé lépett, ezt követően történt a baleset. A lány súlyosan megsérült; a mentők a helyszínen állapotstabilizálást végeztek, majd kórházba vitték. A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit.

A lap szerint nem ez volt az első súlyos incidens a helyszínen: egy héttel korábban szintén a Zsolnay-negyed közelében két jármű ütközött össze, az egyik autó keresztbe fordulva állt meg a forgalmas úton, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kar kihajtójánál.