Jevhen Karasz ukrán őrnagy, a szélsőséges C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki nézeteit Magyarországgal és a régió jövőjével kapcsolatban – derült ki a Mandiner birtokába jutott videófelvételből.
A Volodimir Zelenszkij által kitüntetett tiszt szerint Oroszország csak átmeneti ellenség Ukrajna számára, mivel az ország szerinte hamarosan megszűnik létezni, és "mohamedán állammá" alakul át.
Karasz ezt követően Magyarországra tért rá:
Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: "KGB-ügynök vagyok." Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?
