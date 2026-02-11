Anyaország, Háború :: 2026. február 11. 13:11 ::

"A 118. dandár két perc alatt odaérne" - Zelenszkij kitüntetettjének nem elég az orosz hadsereg, Budapestre vágyik

Jevhen Karasz ukrán őrnagy, a szélsőséges C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki nézeteit Magyarországgal és a régió jövőjével kapcsolatban – derült ki a Mandiner birtokába jutott videófelvételből.

A Volodimir Zelenszkij által kitüntetett tiszt szerint Oroszország csak átmeneti ellenség Ukrajna számára, mivel az ország szerinte hamarosan megszűnik létezni, és "mohamedán állammá" alakul át.

Karasz ezt követően Magyarországra tért rá:

Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: "KGB-ügynök vagyok." Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?

(Index nyomán)