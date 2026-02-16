Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 16. 11:56 ::

Eltérő kultúra Kazincbarcikán: eszméletlenre vert egy idős asszonyt, majd rajosan viselte az ékszereit

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt minősített rablás bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, aki az utcán eszméletlenre vert egy idős asszonyt, majd elvette értékeit.



A kép illusztráció

A vádirat szerint a férfi 2025. március elején este Kazincbarcikán az utcán leszólította a 88 éves sértettet, akivel pár szót váltottak. Az idős asszony ment tovább, de a vádlott utánament, és jobb kézzel olyan erővel ütötte arcon, hogy a sértett a földre zuhant. A vádlott ekkor ököllel többször fejen ütötte, így az áldozat elveszítette az eszméletét.

A vádlott elvette az asszony táskáját, a benne lévő 14 000 forint készpénzzel, gondosórával, személyi okmánnyal, egyéb személyes tárgyakkal, mobiltelefonnal. A támadó lehúzta a sértett ujjairól az arany gyűrűket - két köves, egy karika - továbbá letépte arany nyakláncát. A férfi hátrahagyta a mobiltelefont, az aprópénzt és a rózsafűzért, míg a gondosórát egy parkos részen eldobta. A férfi a pénztárcát, a személyi igazolványt más tárgyakkal a kályhában elégette. A vádlott a karikagyűrűt és a nyakláncot viselte, a köves gyűrűket odaadta élettársának, aki nem tudott arról, hogy azok bűncselekményből származnak.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaeső, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra - közölték honlapjukon.