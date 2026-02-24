Anyaország :: 2026. február 24. 07:21 ::

Csak Kocsis Máté vállalná a drogtesztet Magyar Péterrel

Kocsis Máté vállalja a drogtesztet. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában azt üzente Magyar Péternek („Petinek”), hogy korábban azért nem jelentkezett a felhívására, mert gyűlöli a drogot, nem fogyasztja. Most mégis meggondolta magát, ha a Tisza Párt elnöke ezt nagyon szeretné, elmegy vele a drogtesztre, amikor akarja, Magyar Péter jelölheti ki az időpontot is.



Kocsis Máté a videóban elmondta, miben hasonlítanak a Tisza elnökével, majd a különbségek közé sorolta, hogy ő nem fogyaszt kábítószert.

Magyar Péter korábban azt mondta: nagyon szívesen elmegy egy nyilvános drogtesztre Deutsch Tamással, Rogán Antallal, Nagy Mártonnal és a többi miniszterrel. Vállalja a hajból történő mintavételt is, ami akár a fél vagy egy évvel ezelőtti kábítószer nyomait is ki tudja mutatni.

A politikust a kormánypropaganda régóta próbálja drogosként feltüntetni, ezért csináltatott korábban már drogtesztet, amelynek eredménye negatív lett „a gyógyszerek, kábító- és pszichotróp szerekre”, csak koffeint találtak a vizsgálatnál. A téma a bekamerázott hálószobát mutató radnaimark.hu weboldal miatt került elő ismét.

(24 nyomán)