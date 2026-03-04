Anyaország, Háború :: 2026. március 4. 17:54 ::

Német külügyminiszter: elfogadhatatlan az uniós háborús "kölcsön" kapcsán emelt magyar vétó

Elfogadhatatlannak nevezte az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós európai uniós háborús "kölcsönre" vonatkozó magyar vétót, és annak visszavonását sürgette Johann Wadephul német külügyminiszter egy szerdai nyilatkozatban.



Fotó: Dawid Zuchowicz / Reuters

"Nem engedhetjük meg magunknak még tovább, hogy az olyan elfogadhatatlan blokádok, mint amilyenek jelenleg Magyarország felől jönnek, hátráltassák ezt a sürgősen szükséges segítséget, mert ez emberéletekbe kerül, hiszen hiányoznak az ország védelméhez szükséges források" - hangoztatta a német kereszténydemokrata politikus, mielőtt elutazott Varsóba, a Balti-tengeri Tanács informális miniszteri ülésére.

A külügyminiszter szerint rövid távon most azon múlik minden, hogy Ukrajna gyorsan hozzá tud-e jutni a 90 milliárd eurós kölcsönhöz. Mint mondta, erről is beszélni fog a Balti-tengeri Tanácsban hivatali partnereivel."mert ezzel nemcsak Ukrajnának teszünk szolgálatot, hanem a békének is Európában" - hangoztatta.

Wadephul azt fejtegette, hogy összességében az európaiaknak, s nem csak a Balti-tenger mentén lévő országoknak, többet kell tenniük Ukrajna megsegítésére. Ebbe szerinte beletartozik Ukrajna "elkísérése a csatlakozás útján" az Európai Unióba. Azt is hangsúlyozta, hogy a jövőben ez lehet a legfontosabb biztonsági garancia Ukrajna számára.

Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor már korábban világossá tette, hogy "kizárt Ukrajna 2027. január 1-jével történő EU-csatlakozása". Hozzátette, hogy minden országnak előzőleg teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat.

Az 1992-ben alapított Balti-tengeri Tanács soros elnöke jelenleg Lengyelország, a szervezet további tagjai Németország, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Svédország, Finnország, Izland, Norvégia és az EU. Oroszország 2022 májusában lépett ki a szervezetből az ukrajnai háború kitörése nyomán.

(MTI nyomán)