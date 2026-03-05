Anyaország :: 2026. március 5. 18:24 ::

Magyar Péter visszavágott a fideszes propagandagépezetnek: "megvédte" Orbánt Zelenszkijtől, és a Barátság újraindítását sürgette

– Ha igazak a hírek, akkor az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Hadd tegyem világossá: egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egyetlen magyart sem – szögezte le Magyar Péter az országjárása szarvasi állomásán csütörtök délután.

A Tisza Párt elnöke felszólította Zelenszkijt, hogy „tisztázza a szavait”, és ha tényleg ezt mondta, vonja azokat vissza.

Ezt követően Magyar a Barátság kőolajvezeték újraindítását sürgette, majd újra üzent Orbánnak, hogy szeretné, hogy közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát.

(24 nyomán)