– Ha igazak a hírek, akkor az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Hadd tegyem világossá: egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egyetlen magyart sem – szögezte le Magyar Péter az országjárása szarvasi állomásán csütörtök délután.
A Tisza Párt elnöke felszólította Zelenszkijt, hogy „tisztázza a szavait”, és ha tényleg ezt mondta, vonja azokat vissza.
Ezt követően Magyar a Barátság kőolajvezeték újraindítását sürgette, majd újra üzent Orbánnak, hogy szeretné, hogy közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát.
(24 nyomán)