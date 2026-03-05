Anyaország, Háború :: 2026. március 5. 16:15 ::

Zelenszkij többet segít a kampányban Orbánnak, mint Trump és Putyin együttvéve: most épp a hadseregével fenyegette meg

Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, írja az Index. Az Unian hírügynökség információi szerint az ukrajnai elnök kijelentette, hogy megadja a kormányfő számát az Ukrán Fegyveres Erőknek, ha nem szünteti meg az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelének blokkolását.

– Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben odaadjuk ennek a személynek a telefonszámát a fegyveres erőinknek, a katonáinknak: hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön – mondta az ukrajnai elnök egy kormányülést követő sajtótájékoztatón.

A kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban Zelenszkij elmondta, hogy „én nem állítanám helyre, ez az én álláspontom. Elmondtam Európa vezetőinek is, hogy minket ölnek meg, mi meg nem adunk orosz olajat Orbánnak, mert ő szegényke anélkül nem tudja megnyerni a választást”.

A helyzet hátterében az áll, hogy Magyarország mindaddig blokkolni kívánja a 90 milliárd eurós ukrán hitelkeret jóváhagyását, amíg nem áll helyre a Barátság kőolajvezeték működése, amelyen keresztül Magyarország orosz olajat szeretne importálni. Zelenszkij szerint Ukrajnának körülbelül másfél hónapra van szüksége a technikai javítási munkálatok elvégzéséhez, ám hozzátette: nem biztos, hogy ez elegendő lesz Orbánnak. Az elnök úgy véli, a blokkolás mögött a közelgő magyar parlamenti választás is szerepet játszik.

– Mindannyian tudjuk, hogy nincs alternatívája ennek a pénznek. Tudjuk, hogy egyetlen személy blokkolja, ez nem titok. Ahogy mondtam, tárgyaltam az Európai Unióval. Azt mondták: Ukrajna jelöljön meg egy lehetséges dátumot, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a dátum nyilvánossá váljon. Ma ez a dátum elhangzott. Ahogy Koreckij úr (Szerhij Koreckij, az Ukrnafta Nyrt. igazgatója) jelezte, körülbelül másfél hónapra van szükségünk ahhoz, hogy technikai szempontból lehetővé váljon a Barátság-kőolajvezeték javítása – magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy ez elegendő „ennek a személynek”.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök közölte, hogy az ukrán–európai finanszírozási programokkal – köztük az Ukraine Facility kerettel – kapcsolatban egyelőre semmilyen negatív jelzés nem érkezett az európai partnerektől. A kérdés végső rendezése a március 19–20-ra tervezett Európai Tanács csúcstalálkozóján várható. Volodimir Zelenszkij bízik a kedvező döntésben.