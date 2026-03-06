Anyaország :: 2026. március 6. 09:42 ::

Toroczkai: terrort okád magából a velejéig korrupt ukrajnai elnök

Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát - közölte a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

Toroczkai László a pártja által eljuttatott közleményében az áll, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök halálos fenyegetést küldött Magyarország miniszterelnökének: a címére mennek az ukrán fegyveres erők, ha Orbán Viktor tovább blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt.

"Terrort okád magából a velejéig korrupt ukrajnai elnök, akinek teljesen elment az esze" - fogalmazott a pártvezető.

Hozzátette, hogy ez elfogadhatatlan, ahogy tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is.

"Más kérdés, hogy a magyar kormány és a hatóságok semmit sem tettek akkor, amikor minket, a Mi Hazánk vezetőit fenyegették szintén halálosan videóüzenetekben ukrán terroristák. Magyarországnak meg kell erősítenie a védelmét!" - írta Toroczkai László.

(MTI nyomán)