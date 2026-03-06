Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát - közölte a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
Toroczkai László a pártja által eljuttatott közleményében az áll, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök halálos fenyegetést küldött Magyarország miniszterelnökének: a címére mennek az ukrán fegyveres erők, ha Orbán Viktor tovább blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt.
"Terrort okád magából a velejéig korrupt ukrajnai elnök, akinek teljesen elment az esze" - fogalmazott a pártvezető.
Hozzátette, hogy ez elfogadhatatlan, ahogy tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is.
"Más kérdés, hogy a magyar kormány és a hatóságok semmit sem tettek akkor, amikor minket, a Mi Hazánk vezetőit fenyegették szintén halálosan videóüzenetekben ukrán terroristák. Magyarországnak meg kell erősítenie a védelmét!" - írta Toroczkai László.
(MTI nyomán)