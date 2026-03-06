Anyaország, Háború :: 2026. március 6. 15:34 ::

Von der Leyenék elfogadhatatlannak tartják Zelenszkij fenyegetőzését, de nem vállalnak közösséget Orbánnal

Többször is kérdezték ma az Európai Bizottságot a szokásos déli sajtótájékoztatóján az elmúlt napokban eszkalálódott magyar és ukrán nézeteltérésekről. Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlanok Volodimir Zelenszkij megjegyzései, és nem fenyegethet egy tagállamot sem, ugyanakkor nem vállaltak szolidaritást Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.



Az Európai Bizottság egy szóvivője újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a jelenlegi eszkalálódó és gyújtó retorika szerintük egyik oldalról sem segíti a közös célok elérését. Közös célokként az Oroszországra való nyomásgyakorlást nevezte meg, hogy befejezze Ukrajna elleni agresszióját; az Ukrajnának folyósított 90 milliárd eurós hitelt; valamint hogy biztosítsák a tagállamok energiabiztonságát.

– Kifejezetten Zelenszkij elnök kijelentéseivel kapcsolatban az Európai Bizottság nevében egyértelműen kijelentjük, hogy ez a fajta hangnem elfogadhatatlan. Az EU-tagállamokkal szemben nem szabad fenyegetőzni, és megismétlem: aktív egyeztetéseket folytatunk minden érintett féllel ebben a kérdésben – mondta el a szóvivő az Európai Bizottság hivatalos álláspontját.

Hangsúlyozta, az Ursula von der Leyen vezette uniós intézmény mindegyik féllel egyeztetéseket folytat, és céljuk, hogy csillapítsák a felfokozott kedélyeket és mérsékeljék a retorikát, majd pedig megismételte a korábban kifejtett közös célokat.

A Politico kérdésére, hogy ha Zelenszkij kijelentését elfogadhatatlannak tartják, szolidaritást vállalnak-e Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, a szóvivő úgy reagált:

nincs további hozzáfűznivalóm ahhoz, amit elmondtam.

A Népszava rákérdezett a bizottság álláspontjára Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének a reakciója kapcsán, aki azt követelte az Európai Bizottságtól, hogy addig szakítson meg minden kapcsolatot az ukrajnai elnökkel, amíg a helyzet nem rendeződik. Azonban a szóvivő ugyanúgy csak annyit válaszolt, hogy ehhez nincs további hozzáfűznivalója.

A közel egyórás sajtótájékoztató során az Európai Bizottság szóvivőit többször kérdezték arról, hogy mi az álláspontjuk arról, hogy a magyar hatóságok elfogták, majd kiutasították azokat az ukrán állampolgárokat, akik 75 millió eurónyi pénzt és aranyrudakat szállítottak volna Magyarországon keresztül Ukrajnába, viszont a válaszadást azzal utasították el, hogy jelenleg nincs több információjuk az incidensről, mint amennyit a sajtóban elolvashattak erről, spekulálni pedig nem akarnak.

A szokásos déli sajtótájékoztatón ezenkívül egy Magyarországot érintő téma merült fel, miszerint a Mol hivatalosan kezdeményezte az Európai Bizottságnál, hogy vizsgálja ki a horvát céget, amiért nem hajlandó az Adria-vezetéken szállítani, amivel a Mol szerint a horvát cég visszaél a monopolhelyzetével. Az Európai Bizottság erre azt válaszolta, hogy megkapták a hivatalos panaszt, és azt rendes eljáráson keresztül vizsgálni fogják. Arra a kérdésre, hogy erre mikor kerülhet sor, azt válaszolta egy szóvivő, hogy olyan gyorsan, ahogy csak lehet.