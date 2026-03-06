Anyaország :: 2026. március 6. 23:26 ::

Leminősítette Budapest besorolását a Moody's

Leminősítette Budapest besorolását pénteken a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros és a kormány közötti viszony további romlásával indokolta a döntést, hangsúlyozva: ebben a helyzetben még tovább erősödött a Budapestet terhelő, eddig is jelentős likviditási stressz és romlottak a város költségvetési tervezési képességei.

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi "Ba1"-ről egy fokozattal "Ba2"-re rontotta.

A Moody's módszertanában a "Ba2" besorolás két szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis "Baa3" minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi "ba1"-ről ugyancsak egy fokozattal "ba2"-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA).

A hitelminősítő az új besorolásokra is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást állapított meg.

A Moody's néhány héten belül másodszor minősítette vissza Budapest besorolását: legutóbb decemberben rontotta a főváros osztályzatait.

(MTI)