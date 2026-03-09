Anyaország :: 2026. március 9. 13:58 ::

Letartóztattak egy nőt, aki begyógyszerezte magát és gyermekét a Bükkben

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy nő letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint begyógyszerezte magát és gyermekét a Bükkben - közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a szakasszisztensként dolgozó gyanúsított február 27-én kirándulni indult nyolcéves gyermekével a Bükkbe. Az egyik parkolóban megállt, ő maga nagy mennyiségű nyugtatót és béta-blokkolót vett be, míg gyermekének a nyugtatóból adott 10-15 tablettát.

Másnap reggel találták meg őket a gépkocsijuk közelében, a földön fekve. A nő eszméletlen állapotban volt, a gyermekkel viszont még lehetett kommunikálni - olvasható a közleményben.

Mint írták, a nő és gyermeke kihűlés miatt életveszélyes állapotba került, a megtalálók hívtak segítséget hozzájuk. A gyanúsítottat és a gyermeket mentőhelikopterrel vitték kórházba, haláluk kizárólag az időben érkező szakszerű orvosi ellátás miatt nem következett be.

A gyanúsított cselekménye - bizonyítottság esetén - alkalmas lehet tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének megállapítására. "A kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és ezt a terhelt személyi körülményei kellőképpen nem ellensúlyozzák" - közölték.

A gyanúsított állapota jelentős veszélyt jelenthet önmagára, illetve környezetére is. Emiatt attól is tartani kell, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné, így a bűnismétlés lehetősége is fennáll - áll a közleményben.