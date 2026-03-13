2026. március 13. 23:35

"Miért szállíthattak ukránok százmilliárdokat hónapokon keresztül a magyar határőrök szeme láttára?"

Ukrajna magyar áramellátásának leállítását is szorgalmazza a Mi Hazánk. Elfogadhatatlan, hogy hazánk a MAVIR révén még ki is pótolta a Szlovákia markánsabb fellépése folytán kiesett árammennyiséget. Kinek jó üzlet ez, vagy mi van a háttérben? Miért hordhattak át ukrán fegyveresek százmilliárdokat a magyar határőrök szeme láttára hónapokon keresztül? – tette fel a kérdéseket a már megint nem következetes kormánynak Novák Előd. Ha illegális, akkor eddig miért mehettek zavartalanul? Ha nem az, akkor most miért fogták el őket?