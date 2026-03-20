2026. március 20. 07:45

Orbán megint tüzet olt: Orbán Balázs után Gulyás Gergely is "marhaságot beszél"

A miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcs után, péntek hajnalban válaszolt újságírók kérdéseire.



Orbán Viktor nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án (fotó: Kaiser Ákos / MTI)

– Ez egy marhaság! – reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaira, aki a Kormányinfón arról beszélt , Magyarország megfontolná, hogy katonai segítséget nyújtson Donald Trumpnak a Hormuzi-szoros "felszabadításhoz", amennyiben az amerikai elnök ezt kérné.

Toroczkai lemondatná a minisztert

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek le kell mondania, miután azt nyilatkozta, hogy megfontolnák Magyarország részvételét az Irán elleni háborúban!

Teljesen mindegy, hogy Ukrajna vagy Izrael érdekében akarják Magyarországot háborúba sodorni, magyar katonákat külföldre küldeni, a Mi Hazánk ezt minden esetben elutasítja! - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke.

