2026. március 20. 21:33

Toroczkai: a bűnözőket ki kell vonni a társadalomból

A Mi Hazánk Mozgalom keményen képviselné elveit akkor is, ha patthelyzet alakulna ki a két nagy politikai erő között a 2026-os országgyűlési választás után - húzta alá a párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken az M5 csatorna Kérdések órája című közéleti műsorában.

Toroczkai László az M5 csatorna vezető szerkesztője, Csuhaj Ildikó kérdésére elmondta: pártja a választás után nem öncélúan, hanem - ahogy eddig is - kizárólag ügyek, a magyar emberek érdekei mentén fog politizálni, hoz majd döntéseket, támogat intézkedéseket, elképzeléseket. Úgy vélekedett: könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az Országgyűlésbe a mai kormánypártok mellett csak a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői jutnak be, s így éppen pártjuk töltheti be a mérleg nyelvének szerepét.

Ebben az esetben pedig a választók döntése nyomán ragaszkodni fognak korábban ismertetett programpontjaikhoz, elveikhez - mutatott rá.

A jövőben mindent meg kell tenni a korrupció eltörlése, a tömeges migráció megakadályozása, a globalizmustól való távolmaradás érdekében, a bűnözőket pedig ki kell vonni a társadalomból - hangoztatta.

Kifejtette: a migrációt nem lehet álproblémaként kezelni, hiszen a déli határkerítés mentén élők pontosan tudják, milyen veszélyeket rejt a bevándorlás, de idegen népek jogszerű tömeges bevándorlásával sem ért egyet a Mi Hazánk Mozgalom, mert ezzel a magyarok társadalmi szerkezete, kultúrája változhatna negatív irányba - húzta alá.

Arra a felvetésre reagálva, hogy korábbi megfogalmazása szerint "pokollá teszik majd Orbán Viktor és Magyar Péter minden napját", azt mondta: arra gondolt, hogy egy esetleges patthelyzet esetén minden egyes döntés, szavazás előtt ragaszkodni fognak a Mi Hazánk Mozgalom programjához, elveihez, hiába is "izzasztják" más erők őket. Emellett nincsenek, és nem is lesznek megvásárolható embereik az Országgyűlésben - hangsúlyozta.

Rögzítette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom olyan párt, amely nem tűri a korrupciót, de egyben olyan is, amellyel nem lehet tárgyalni olyan környezetben, "ahol Bódis Krisztára akarják a gyermekvédelmet, a családpolitikát meg a társadalompolitikát bízni", mert ezzel "az SZDSZ legrosszabb és legsötétebb oldalát akarják hatalomra segíteni" - utalt a Tisza Párt szakpolitikusára.

Toroczkai László a sorkötelezettség esetleges visszaállítása kapcsán kijelentette: pártjuk egy mindössze kéthónapos alapkiképzést javasolna az alkotmányos kötelezettségnek való megfelelés érdekében. Ezzel együtt szerinte "borzalmasan aljas", hogy a kiképzésekről egyik pártelnök sem mer beszélni, ugyanis senkinek nem lesz rosszabb az élete attól, hogy "egy nyári szünidőben lőgyakorlaton vesz részt" - vélekedett.

A magyarországi cigányság kapcsán elhangzott korábbi negatív megjegyzéseiről azt mondta: soha senkit nem sértett meg. A bűnözők, például az őt és más embereket halálosan megfenyegetők ellen ugyanakkor fellépésre van szükség. Pártja álláspontját ismertetve elmondta: "Magyarországot meg szeretnék őrizni magyarnak", aki pedig a "cigányság köréből is így él, az (…) honfitárs, nemzettárs", így őket is képviselik - jelentette ki.

(MTI)