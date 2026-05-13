Ukrajna törekszik arra, hogy lezárja azt a teljes körű háborút, amelyet Oroszország indított, mivel a háború minden egyes napja 450 millió dollárjába kerül az országnak - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy lengyelországi konferencián az UNIAN ukrán hírügynökség szerdai beszámolója szerint.
A tárcavezető kiemelte, hogy a legmagasabb ár viszont, amelyet Ukrajna "Európa és mások védelméért" fizet, az ukrán katonák vére.
"Fordulóponthoz érkeztünk. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az idő már a mi oldalunkon kezdhet dolgozni" - állította Szibiha.
A miniszter úgy vélte, hogy az orosz gazdaság sebezhető, de a kritikus szakasz még nem következett be. "Igen, vannak veszteségeik a harctéren, és ott is történik valami. Nemrég észleltünk bizonyos korlátozásokat a közösségi médiájukban. Látunk bizonyos tényeket Vlagyimir Putyin (orosz elnök) támogatottságáról a lakossága körében. Ez csökken. És ismétlem, vannak hírszerzési adataink, valamint partnereinktől származó értékeléseink arról, hogy Oroszországban valami történik, ezért mi is abba az irányba mozdulunk, hogy erősítsük a nyomást" - magyarázta Szibiha, kiemelve, hogy meggyőződése szerint mindezek miatt idén fordulópont következhet be a béke elérésében.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az emberéletek elvesztése a legnehezebb Ukrajna számára. "Jelenleg az ukrán katonák vére írja Európa történelmét, és nemcsak azét" - tette hozzá. Ismételten leszögezte, hogy Kijev valóban szeretne véget vetni a háborúnak, "az egyetlen mód pedig erre az, ha különböző eszközökkel erősítik és fokozzák a nyomást Oroszországra".
(MTI nyomán)