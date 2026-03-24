HVIM: Kállóra megyünk, ahol felfedeztünk egy nevelőszülői maffiát is

Szombaton a HVIM – Magyar Ellenállás is Kállóra vonul, hogy részt vegyen a Bűnvadászok melletti kiálláson, és támogassa a Mi Hazánk Mozgalmat rendteremtési szándékaiban - áll a közleményükben, alább a folytatás.

Szervezetünk közösség tagja elleni uszítás és „gyermekveszélyeztetés” miatt is feljelentést tett a „baltás videóról” elhíresült személy ellen, aki részt vett a Bűnvadászok busz megtámadásában. A helyiek által jól ismert, súlyosan agresszív, a környék településeinek életét hosszú ideje megkeserítő, családjával együtt rengeteg bűncselekménnyel összefüggésbe hozható alak ügyeivel még fogunk foglalkozni. Előrebocsátjuk, kemény lesz…

Ebben a videón is rögzített esetben a gyámügynél is bejelentést tettünk, ugyanis kiskorúak jelenlétében történtek nagyon brutális, életveszélyes fenyegetések, és hangoztak el rendkívül ocsmány trágárságok.

Kállón – de több más településen is – rendkívül elképesztő, maffiaszerűen működő hálózat nyomaira bukkantunk információgyűjtésünk során. Több száz nevelt gyermek van elhelyezve nevelőszülőknél, köztük olyanoknál is, akik a három–négy, papíron náluk elhelyezett gyermek után járó busás összeg ellenére a legalapvetőbb élelmiszereket is hitelre veszik a helyi kisboltban. Elképesztő, de a mi hazánkosok megtámadásánál az egyik legagresszívabban viselkedő, azóta már drogügyletei miatt letartóztatott, szamurájkarddal fenyegetőző Makó István, alias „Lyuki”, illetve a szintén előzetesbe kerülő testvérei családjában is több nevelőszülő van, akikre számos gyermeket bízott az állam, úgy, hogy családtagjaik ki-be járkálnak a börtönökből.

Véleményünk szerint itt a nevelőszülői hálózat is komoly átvilágításra szorul: a gyermekvédelemben dolgozók és családjaik átvilágítása a bicskei ügy után szinte rögtön megtörtént, azonban a régebbi nevelőszülői múlttal rendelkezőkhöz még nem minden esetben jutottak el, mondván, hogy nincs rá kapacitás.

Egyértelmű, hogy egy 1600 fős faluban 100 nevelt gyermek jelenléte olyan rendszerszintű visszaélésre utal, amely a pénzszerzésről szól. A rendszer működése maffiaszerű, és sajnálatos módon úgy tűnik, a gyámügynél, a gyermekvédelmi rendszerben is vannak beépített embereik.

A családból kiemelt, nevelőszülőkhöz kerülő gyermekek után járó támogatásokon nyerészkednek, információink alapján sok esetben ezt a pénzt a településen élő gengszter cigányok elveszik az általuk „felügyelt” nevelőszülőktől, de az is előfordul, hogy papíron egymás gyermekeit adják nevelőszülőkhöz, miközben a gyermek a saját családjánál él tovább.

Az is tényszerű, hogy a gyermekvédelemben nevelkedő gyermekeknek általában egyöntetűen az az álláspontja, hogy inkább a legrosszabb gyermekotthonban élnek, minthogy cigány családokhoz helyezzék el őket, ahol minimális ellátást, de annál több bántalmazást kapnak, ahol kihasználják őket, és borzalmas, a gyermekotthonoknál sokkal rosszabb körülmények között élnek. Nem mellesleg sok esetben bűncselekmények elkövetésre is kényszerítik őket. Jelenleg is információkat gyűjtünk ezen „ágazat” működéséről, és megtesszük a szükséges bejelentéseket és feljelentéseket, illetve szövetséges médiapartnereinknek átadjuk ezen anyagokat.