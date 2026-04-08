NVI: csütörtök délutánig lehet kérni akadálymentes szavazóhelyiséget

A választópolgárok csütörtök 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazókör kijelölését elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerdán.

Azt írták: a fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget igénybe vehetnek a választójog gyakorlásához. Csütörtökön 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazóhelyiség kijelölését elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.

Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhetnek. A mozgóurna iránti kérelem elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben csütörtökön 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához pénteken 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján pénteken 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, valamint azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a választópolgárt a megadott címen, ahol leadhatja szavazatát.

A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazás során is igénybe vehetnek segítséget: a szavazólap kitöltésében az általuk választott személy, ennek hiányában pedig a szavazatszámláló bizottság két tagja segíthet.

(MTI)