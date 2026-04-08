Anyaország :: 2026. április 8. 15:28 ::

Orbán még mindig úgy tudja, hogy nyerésben vannak

Orbán Viktor szerint a Fidesz vezet a közvélemény-kutatásokban, és vasárnap győzelemre készül, noha a legutóbbi Medián-becslés kétharmados Tisza‑győzelmet vetít előre, a kormánypártok jelentős visszaesésével.



Mi úgy tudjuk, hogy nyerésben vagyunk, mondta szerdán a Blikknek adott interjújában Orbán Viktor, amikor arról kérdezték, hogy mi a helyzet a közvélemény-kutatási számokkal.

A miniszterelnök annyit megosztott, hogy nehéz most mérni, mert felfokozott a hangulat, de azért vannak számaik, és azok alapján a Fidesz vezet. Hozzátette azt is: nekünk most nem erőviszonyokat megfordító kampányt kell folytatnunk a hátralévő napokban, hanem előnymegtartó kampányt, majd később hozzátette, hogy ő arra készül, hogy vasárnap arról fogják értesíteni, hogy nyert a Fidesz.

(24 nyomán)