Anyaország, Koronavírus :: 2026. április 24. 10:32 ::

"A magyar járványpropaganda hamis és tudománytalan volt"

Rekordszámú néző előtt tartott előadást dr. Tamasi József belgyógyász, az Új Magyar Orvosi Kar elnöke Miért nem szóltak az orvosok a Covid alatt? címmel a Fekete István Szabadegyetem áprilisi alkalmán.

Az alábbiakban az előadás összegzését olvashatják el.



Az orvosok a tudományos szakirodalom alapján is meg lettek vezetve a Coviddal kapcsolatban. Anno a dohányzásról is voltak olyan tudományos hírek, hogy teljesen veszélytelen, de több ilyen példát lehetne hozni az elmúlt 70-80 évben – adta meg a felütést az előadó.

Egy nemrég megjelent tanulmány szerint Angliában 36 ezer regisztrált személy esetén több mint 52 százalék az, akinél jelentkezett valamilyen mellékhatás az oltások után, ebből 13 százaléknál orvosilag súlyos eseményt okozott ez (rokkantság, krónikus betegségek, halál). Magyarországon is hasonlóak a számok, lévén az oltás ugyanaz, s ez az, amit az Orbán-kormány elhallgatott.

Csehországban a beoltottaknál magasabb a halálozási ráta. Szlovák állami tanulmány kimutatta, hogy korábban ilyesmire nem volt precedens, tehát nem lehet megjósolni, mi lesz a jövőben – mondta Tamasi.

55 ismeretlen anyagot, súlyosan mérgező nehézfémeket találtak az oltásokban.

A Pfizer túlhalálozásokat okoz, idegen DNS-t tartalmaz. Minden felelősség alól mentesítették a gyógyszergyárakat. 421 millió embert akartak úgy leoltani, hogy tudták, hogy veszélyes. Magyarország is benne volt a kampányban, így felelős a kormány. De az Orvosi Kamara, vagy például a mainstream média is – emlékeztetett a belgyógyász.

Az EU tagországai tisztában voltak azzal, hogy a vakcinák mellékhatásai ismeretlenek, veszélyesek lehetnek. A magyar járványpropaganda hamis és tudománytalan volt.

95%-os hatékonyságról beszélt a Pfizer, melyet csupán 170 (!) személyen teszteltek le. Akiket bevontak a tudományos vizsgálatba és kismamák voltak, 87 százalékuknak meghalt a születendő gyermek – mondta az előadó.

Nem tartják számon az oltások melléhatásait, így nem is tudhatunk teljesen pontos számokat. Ez egy kísérleti szer volt. A kísérleti alanyok pontos hogylétét is csak a gyógyszergyárak tudják.

A Covid alatt elvették a szólásszabadságot az orvosoktól, nem nyilatkozhattak a témában.

20 ezer heti esetszám után beszélünk járványról, a Covid idején a legmagasabb heti arányszám 11 ezer volt – jelentette ki.

A Fekete István Szabadegyetem májusi alkalmán Király József vegyészmérnök, a klimarealista.hu főszerkesztője tart majd előadást Zöldítés vagy butítás? – a tákolmány, amin semmi sem stimmel címmel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info