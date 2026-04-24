Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója a Facebookon, a nyilvánosság előtt kérdezte Magyar Pétert.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kampányban szinte egyáltalán nem beszélt, nem beszéltek az LMBTQ-kérdésről, legfeljebb a Pride kapcsán hangsúlyozták a gyülekezés szabadságát. Az elmúlt napok fejleményei után azonban úgy gondolom, nem maradhatnak tovább csendben, sokan kíváncsiak az Ön és a Tisza párt álláspontjára az LMBTQ-témában.

Mint ismert, az Európai Unió Bírósága arra kötelezte Magyarországot, hogy eltörölje a gyermekvédelmi jogszabályok azon 2021-es módosításait, melyeket 2022-ben 3,5 milliónál többen szavazatukkal is támogattak egy „meghekkelt” népszavazáson.

Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nagyobb támogatást élvezett a módosítás, mint amekkora felhatalmazást Önök kaptak április 12-én!

Az alábbi kérdéseket ugyan elküldhetném a Tisza párt sokat emlegetett email címére, vagy akár üzenetben Önnek is, de úgy döntöttem, hogy a nyilvánosságon keresztül teszem fel azokat. Hiszen a téma és a kérdésekre adott válaszai sok százezer, vagy akár millió magyar embert érdekelhetnek most. Természetesen amennyiben válaszol, azt külön bejegyzésben én is közzé fogom tenni!

A kérdéseim tehát, melyekre akár itt, kommentben is várom a válaszait:

📍Ön a fent említett 2022-es „négy nemes” népszavazáson támogatta, szavazatával megerősítette a 2021-ben meghozott módosításokat?

📍Végrehajtja-e a kormánya az Európai Bíróság azon döntését, mely a gyermekvédelmi törvény kritizált, 2021-es módosításainak eltörlését írja elő?

📍Megszűntetik-e az LMBTQ tartalmak megjelenítésének tilalmát az oktatásban vagy a gyermekek számára?

📍A Tisza-kormány lehetővé teszi-e, hogy LMBTQ-szervezetek oktatási, ismeretterjesztési tevékenységeket végezzenek a hazai iskolákban akár 18 éven aluliak számára is?

📍Megszüntetik-e a nyilvános pedofil-listát vagy az ahhoz való állampolgári hozzáférést?

📍Az NMHH engedélyezheti a bárki, így gyermekek által is elérhető LMBTQ-csatorna, a Szivárvány TV működését korlátozások nélkül? Kíván-e ebbe a folyamatba beleszólni?

📍Megszüntetik-e a gyülekezési jogszabálynak a – tulajdonképpen – Pride-ot tiltó rendelkezését? Amennyiben igen, úgy ez feloldás a februári megemlékezésre is vonatkozik majd, vagy annak kapcsán érvényben marad a tiltás?

📍Hogyan kívánnak fellépni a gyermekekre nézve káros szexuális tartalmak oktatásban, médiában való megjelenítésével szemben? Várható új szabályozás a témában?

📍Ki és milyen módon felel majd az új kormányban az LMBTQ területéért, amennyiben foglalkoznak majd kormányzati szinten a témával?

📍Benne marad-e az Alaptörvényben az a kitétel, hogy az anya nő, az apa pedig férfi?

Várom válaszát tisztelettel:

Lipták Tamás

Újságíró