Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója a Facebookon, a nyilvánosság előtt kérdezte Magyar Pétert.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!A kampányban szinte egyáltalán nem beszélt, nem beszéltek az LMBTQ-kérdésről, legfeljebb a Pride kapcsán hangsúlyozták a gyülekezés szabadságát. Az elmúlt napok fejleményei után azonban úgy gondolom, nem maradhatnak tovább csendben, sokan kíváncsiak az Ön és a Tisza párt álláspontjára az LMBTQ-témában.Mint ismert, az Európai Unió Bírósága arra kötelezte Magyarországot, hogy eltörölje a gyermekvédelmi jogszabályok azon 2021-es módosításait, melyeket 2022-ben 3,5 milliónál többen szavazatukkal is támogattak egy „meghekkelt” népszavazáson.Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nagyobb támogatást élvezett a módosítás, mint amekkora felhatalmazást Önök kaptak április 12-én!Az alábbi kérdéseket ugyan elküldhetném a Tisza párt sokat emlegetett email címére, vagy akár üzenetben Önnek is, de úgy döntöttem, hogy a nyilvánosságon keresztül teszem fel azokat. Hiszen a téma és a kérdésekre adott válaszai sok százezer, vagy akár millió magyar embert érdekelhetnek most. Természetesen amennyiben válaszol, azt külön bejegyzésben én is közzé fogom tenni!A kérdéseim tehát, melyekre akár itt, kommentben is várom a válaszait:📍Ön a fent említett 2022-es „négy nemes” népszavazáson támogatta, szavazatával megerősítette a 2021-ben meghozott módosításokat?📍Végrehajtja-e a kormánya az Európai Bíróság azon döntését, mely a gyermekvédelmi törvény kritizált, 2021-es módosításainak eltörlését írja elő?📍Megszűntetik-e az LMBTQ tartalmak megjelenítésének tilalmát az oktatásban vagy a gyermekek számára?📍A Tisza-kormány lehetővé teszi-e, hogy LMBTQ-szervezetek oktatási, ismeretterjesztési tevékenységeket végezzenek a hazai iskolákban akár 18 éven aluliak számára is?📍Megszüntetik-e a nyilvános pedofil-listát vagy az ahhoz való állampolgári hozzáférést?📍Az NMHH engedélyezheti a bárki, így gyermekek által is elérhető LMBTQ-csatorna, a Szivárvány TV működését korlátozások nélkül? Kíván-e ebbe a folyamatba beleszólni?📍Megszüntetik-e a gyülekezési jogszabálynak a – tulajdonképpen – Pride-ot tiltó rendelkezését? Amennyiben igen, úgy ez feloldás a februári megemlékezésre is vonatkozik majd, vagy annak kapcsán érvényben marad a tiltás?📍Hogyan kívánnak fellépni a gyermekekre nézve káros szexuális tartalmak oktatásban, médiában való megjelenítésével szemben? Várható új szabályozás a témában?📍Ki és milyen módon felel majd az új kormányban az LMBTQ területéért, amennyiben foglalkoznak majd kormányzati szinten a témával?📍Benne marad-e az Alaptörvényben az a kitétel, hogy az anya nő, az apa pedig férfi?Várom válaszát tisztelettel:Lipták Tamás
Újságíró