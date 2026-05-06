Medián-felmérés: a magyarok kétharmada bíróság elé állítaná Orbánt

Ha most vasárnap újra választás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka a Tisza Pártra szavazna, miközben a Fidesz támogatóinak aránya 21 százalékra zsugorodott – derült ki a Medián 2026. április 27-e és május 2-a között készített felméréséből, amelyet a HVG megrendelésére készített el a közvélemény-kutató cég. A választani tudó „biztos” szavazóknak pedig már 70 százaléka támogatná egy következő választáson az új kormánypártot.



Orbán a Fidesz eredményváróján a Bálnában 2026. április 12-én (fotó: Szajki Bálint / 24)

A kutatás szerint egyre kevesebben gondolják mostanra azt is, hogy Orbán Viktor alkalmas volt a miniszterelnöki poszt betöltésére. Utólag már csak mindössze 39 százalék tartja inkább alkalmasnak, 59 százalék pedig visszatekintve egyáltalán nem elégedett vele. Magyar Péter alkalmassága ezzel szemben 72 százalék számára nem kérdés, ami hibahatáron belül kevesebb ugyan, mint közvetlenül a választás utáni euforikus hangulatban, de a választásokat megelőző pillanatképhez viszonyítva drasztikus, 18 százalékpontos emelkedést mutat.

A miniszterelnök-jelölt képességeiben teljesen megbízók aránya viszont azóta megduplázódott.

Emlékeztetőül: Magyar Pétert illetően márciusban a Medián által megkérdezett személyek 21 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen alkalmas a miniszterelnöki feladat ellátására, 33 százalékuk inkább alkalmasnak ítélte. A Medián korábbi, áprilisi felmérésében a válaszadóknak már a 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy teljesen alkalmasnak tartja a Tisza Párt elnökét a poszt betöltésére, 31 százalék inkább alkalmasnak véli, miközben összesen 20 százalékpontot esett azoknak a részaránya, akik egyáltalán nem találták alkalmasnak Magyart a posztra. Ugyanezt a kérdést Orbán esetében is feltették korábban: a Fidesz elnökét márciusban még a válaszadók 32 százaléka találta alkalmasnak, ez az arány a választások után tíz százalékponttal esett vissza.

A válaszadók által felidézett április 12-ei Tisza–Fidesz-szavazatarány (62:24) nemcsak a tényleges belföldi listás arányt (56:36) haladja meg, hanem a választást követő héten készült első felmérés már ugyancsak „győzteshez húzó” 59:26-os arányát is.

A közvélemény azonban ma már nem pusztán a leváltott kormányfő alkalmasságát mérlegeli, de határozottan állást foglal Orbán felelőssége kérdésében is.

A teljes társadalom 65 százaléka, de még a megmaradt Fidesz-szavazók nyolcada is úgy gondolja, hogy Orbánnak bíróság előtt kellene számot adnia a tetteiről, és csak 28 százalék szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása.

A Tisza Párt szavazói a legszigorúbbak ebben a kérdésben: 88 százalékuk számoltatná el a leköszönő kormányfőt a vádlottak padján. A Tisza szavazótáborának növekedésével a távozó miniszterelnök megítélésének romlásával összhangban változott a közhangulat is: 63 százalék szerint általában véve jó irányba mennek a dolgok az országban, és csak 23 százalék szerint tartanak rossz irányba.

A választás óta tehát majdnem megduplázódott az optimisták száma, a pesszimistáké pedig még ennél is nagyobb mértékben csökkent. Az általános derűlátás nemcsak a választásokhoz képest terjedt ki jelentősen, hanem még az április 12-ét követő héthez viszonyítva is 9 százalékponttal nőtt a bizakodók aránya, és 4 százalékponttal csökkent a borúlátóké – olvasható ki a közvélemény-kutatásból.

A Medián néhány nappal az április 12-i választás után máris a győzteshez húzás jelenségét mérte, ez a folyamat most tovább éleződött.

(24 nyomán)