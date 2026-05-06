Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban.

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek - tette hozzá.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek.

(MTI)