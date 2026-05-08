Háború :: 2026. május 8. 22:15 ::

Trump háromnapos orosz-ukrán tűzszünetet jelentett be

Mindezt Donald Trump jelentette be, a hírt azonban már Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök is megerősítette. A fegyvernyugvás mellett Ukrajna és Oroszország végrehajt egy ezer-ezer főt magába foglaló fogolycserét is.

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Egyúttal bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél.



Zelenszkij és Trump egy korábbi, a mosolygósabbak közül való találkozója (fotó: ukrán elnöki hivatal)

„Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének” – írta az amerikai elnök a Truth Social-oldalán. Az amerikai elnök már a múlt héten jelezte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megbeszélésükön szó esett egy rövid tűzszünetről is. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

Zelenszkij megerősítette

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök pénteken szintén a közösségi médiában, a Telegramon közzétett bejegyzésében megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.

Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a "náci Németország felett aratott szovjet győzelem" 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.

Frissítés: Putyin elfogadhatónak találta az ajánlatot

Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését - közölte Moszkvában péntek este Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából "megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket" - mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.

2. frissítés: Hízelegtek is egymásnak a második világháborús nosztalgia jegyében

Usakov közölte, hogy erről az amerikai elnök kormányával folytatott telefonbeszélgetések során állapodtak meg. Hozzátette, hogy a kezdeményezésre az orosz és amerikai elnök minapi telefonbeszélgetése nyomán került sor, amelyben a vezetők különösen hangsúlyozták, hogy a két ország szövetséges volt a második világháború alatt, és megvitatták a győzelem napi ünnepségek alkalmából tartandó tűzszünet lehetőségét.

Az Egyesült Államok képviselői pedig Kijevvel is kapcsolatban álltak – közölte Jurij Usakov.

(24 - MTI nyomán)