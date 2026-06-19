Anyaország :: 2026. június 19. 10:30 ::

14 és 15 évet fegyházat ért egy "üzleti szóváltás"

A Fővárosi Ítélőtábla emberölés miatt jogerősen 14 és 15 év fegyházra ítélt két férfit, akik ellen a Fővárosi Főügyészség 2023 augusztusában emelt vádat - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék 2025. október 20-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a társtetteseket bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében, amelyért az egyik elkövetőt 16, a másikat pedig 15 évi fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy kizárta őket a feltételes szabadságra bocsátásból.

Az ítélet szerint a sértett és a két elkövető hosszabb ideje barátságban voltak; 2022. október 8-ról 9-re virradó éjjel egy fővárosi lakásban ittas állapotban üzleti ügyben szóváltásba keveredtek, majd a két elkövető nagy számú és erejű ütést és rúgást mért a földre kerülő sértettre, aki a bántalmazás következtében számos csonttörést és belső sérülést szenvedett.

A bántalmazás után a vádlottak a haldokló sértettet hosszú órákra magára hagyták, hozzá csak ebéd utáni időben hívtak mentőket, akik azonban a helyszíni újraélesztéssel nem jártak sikerrel, a sértett meghalt.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész mindkét elkövető terhére, a velük szemben kiszabott szabadságvesztések tartamának felemeléséért, míg a vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhébb jogi minősítés megállapításáért, valamint a büntetések enyhítéséért fellebbeztek - írták.

A Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett és jogerőre emelkedett másodfokú ítéletével az egyik tettestárs szabadságvesztési tartamát 14 évre enyhítette, míg a másik tettestársnál helyben hagyta az elsőfokú ítélettel kiszabott 15 év fegyházbüntetést - áll a közleményben.