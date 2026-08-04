Külföld :: 2026. augusztus 4. 07:33 ::

Dániában megkezdődött a meghosszabbított sorkatonai szolgálat, Grönlandra is vezényelnek egy alakulatot

Mintegy 1600 újonc kezdte meg a sorkatonai szolgálatot hétfőn a dán hadseregben, a korábbi négy helyett 11 hónapos szolgálati időre. Grönlandon egy több mint száz sorkatonából álló egység váltja fel a hivatalos állomány egy részét augusztusban egy hónapra.

Hétfőn mintegy 1600 újonc vonult be a dán hadseregbe, az öt hónapos alapkiképzést hat hónap katonai szolgálat követi. A hónap végén közülük több mint száz katonát egy hónapra Grönlandra vezényelnek, ahol a hivatásos állomány egy részét váltják fel.

Dánia 2024-ben döntött a sorkatonai szolgálat négy hónapról 11 hónapra történő meghosszabbításáról, valamint arról, hogy első alkalommal a nőkre is kiterjesztik a szolgálatot. Az évente bevonuló sorkatonák számát 2033-ig ötezerről 7500-ra emelik.

A grönlandi vezénylés azért különös jelentőségű, mivel Donald Trump amerikai elnök korábban többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie a Dániához tartozó autonóm területet. Ezt a dán és a grönlandi vezetés egyaránt elutasította.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a júliusi NATO-csúcstalálkozón kijelentette: országa kész megvédeni a katonai szövetség minden egyes négyzetcentiméterét, saját területeit is beleértve.

A dán fegyveres erők új sorkatonai képzési programokat is indítanak, köztük egy drónos alegységhez kapcsolódó képzést a különleges műveleti parancsnokságnál.

Dániában a sorkatonai szolgálat sorsolásos rendszerben működik, de az elmúlt években a bevonulók többsége önként jelentkezett, a sorsolásra csak a fennmaradó helyek betöltéséhez volt szükség.

(MTI)