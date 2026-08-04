Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. augusztus 4. 07:54 ::

A közel-keleti konfliktusban közvetítő országok elítélték, hogy Izrael folyamatosan aláássa a tűzszünetre irányuló lépéseket

A közel-keleti konfliktusban közvetítő országok - Egyiptom, Katar és Törökország - elítélték a legutóbbi izraeli támadásokat Gázában, kijelentve, hogy azok aláássák a tűzszünetre irányuló lépéseket.

A három ország hétfői közös nyilatkozatában "határozottan elítélte és elutasította az Izrael által a Gázai övezetben elkövetett folyamatos jogsértéseket".

Azt írták, az egészségügyi létesítmények és az orvosi infrastruktúra célba vétele, valamint a polgári áldozatok a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog nyilvánvaló megsértését jelentik.

"A közvetítők hangsúlyozzák, hogy Izraelnek be kell tartania a nemzetközi jog alapján fennálló összes kötelezettségét, és teljes mértékben tiszteletben kell tartania a tűzszüneti megállapodás keretében vállalt kötelezettségeit". A támadások megsértették a tűzszüneti megállapodást, és aláásták a második szakasz végrehajtására irányuló erőfeszítéseket - rögzíti a dokumentum.

(MTI)