Anyaország :: 2026. június 22. 16:17 ::

Megöltek egy nőt a III. kerületben

Megöltek egy nőt Budapest III. kerületében hétfő délután, a rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint hétfő délután fél 2 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A mentők a nő ellátását azonnal megkezdték, de a szakszerű segítségnyújtás ellenére meghalt.

A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentőszolgálat kórházba vitt.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a nyomozók megkezdték a történtek körülményeinek tisztázását.

(MTI)