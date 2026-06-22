Külföld :: 2026. június 22. 17:20 ::

Holtan találtak két kisgyereket egy tűző napon hagyott autóban Franciaországban

Holtan találtak hétfőn egy két- és egy négyéves gyermeket egy tűző napon hagyott autóban Franciaország déli részén, a vizsgálat szerint feltehetően a kánikula okozta halálukat.

A két gyerekre Carpentras település egyik parkolójában találtak rá a déli órákban, halálukat a tűzoltóság szerint feltehetően szívmegállás okozta.

Az ügyészség azt közölte, hogy a gyerekek anyját mentők látták el, és egyelőre nem tudták kihallgatni.

Franciaországot erős kánikula sújtja, az ország 101 megyéjéből 49-re adtak ki vörös riasztást, a meteorológiai intézet pedig arra figyelmeztetett, hogy a kánikula a lakosság több mint 90 százalékát érinti valamilyen formában. Hozzátette, hogy az idei nyár várhatóan a 2003-as év ugyanezen időszakához lesz hasonló, amely során Európa-szerte megdőltek a hőségrekordok, Franciaországban pedig csaknem 15 ezer halálos áldozatot követelt.

Vasárnap három idős ember halt meg a hőség miatt a délnyugati Gironde-ban, a hét végén pedig legkevesebb 13-an fulladtak vízbe a polgári védelem adatai szerint.

(MTI)