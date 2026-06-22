Külföld :: 2026. június 22. 15:40 ::

Simion: az AUR nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazatával nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést - jelentette ki hétfőn George Simion pártelnök.

Simion kizártnak nevezte, hogy a bukaresti parlament hétfő este az AUR törvényhozóinak szavazataival hagyja jóvá Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt kormányát. Az AUR pusztán "hazafiságból" nem segíti hatalomra a Vestea-kabinetet, amint azt a miniszterelnök-jelölt szeretné, és nincsenek árulók sem a soraiban, akiket egyenként meg lehetne vásárolni - szögezte le a pártelnök.

A szélsőjobboldali párt vezetője rámutatott: ha szükség van az AUR szavazataira, akkor kész tárgyalni a miniszterelnök-jelölttel egy válságkezelő program kidolgozásáról, de elvárja Nicusor Dan államfőtől, hogy nyilatkozatban tisztázza: szélsőséges pártnak tartja-e még az AUR-t.

(MTI)