Külföld :: 2026. június 22. 16:52 ::

Vance: Irán engedélyezni fogja a NAÜ ellenőreinek tevékenységét

Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreinek tevékenységét - közölte hétfőn JD Vance amerikai alelnök az előző nap a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából tartott amerikai-iráni tárgyalások nyomán.

Az amerikai alelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv.

Tavaly ősszel a NAÜ szakemberei Iránban látogatást tehettek néhány olyan nukleáris létesítményben, amelyek károkat szenvedtek az amerikai-izraeli csapásokban még a 2025 júniusában vívott 12 napos háborúban. Azóta az ellenőröknek nem volt hozzáférésük az iráni urándúsítási programhoz tartozó létesítményekhez.

Vance közölte, hogy még hétfőn visszatér az Egyesült Államokba, a tárgyalások pedig szakmai csoportokban folynak tovább. Mint mondta, sikerült megállapodni egy olyan eljárásrendben, amely biztosítja azt, hogy a globális olajkereskedelem szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró Hormuzi-szorost nyitva tartsák.

Rámutatott arra, hogy egy további mechanizmusban is megállapodtak a felek, aminek keretében közvetlenül megbeszélhetik a keretegyezményben rögzített tűzszünet megsértéseit Libanonra vonatkozóan is, elkerülve ezzel a helyzet további elmérgesedését.

"Nagyon szilárd alapot teremtettünk egy végleges megállapodás megkötéséhez" - húzta alá az amerikai alelnök, hozzátéve, hogy ennek ellenére még sok munka vár a tárgyalókra. A keretegyezmény azt a szándékot rögzíti, hogy a felek lehetőleg 60 napon belül véglegesítsék a közel-keleti konfliktust lezáró megállapodást.

A keretegyezményben említett, korábban zárolt iráni vagyonról szólva Vance azt mondta, Katar és az Egyesült államok fogja felügyelni, hogy abból mennyit és mikor fizetnek ki. A pénzből főként szójababot, kukoricát és gabonát fognak vásárolni az Egyesült Államokból. "Amennyiben valaha is feloldják az iráni vagyon zárlatát, arra lesz felhasználva, hogy gazdagabbá tegyék ezzel az amerikai mezőgazdasági termelőket, és élelmezzék az iráni lakosságot" - tette hozzá Vance.

Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő hétfőn elmondta, hogy a Svájcban folytatott tárgyalásokon röviden terítékre került az atomprogram kérdése. Hangsúlyozta, hogy a kérdést az Egyesült Államok vetette fel, és ismertette saját álláspontját. "De nem lettek részletek megvitatva, és azt sem lehet mondani, hogy tárgyalások indultak volna a nukleáris kérdésről" - fűzte hozzá.

(MTI)