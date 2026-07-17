Anyaország :: 2026. július 17. 21:09 ::

Jövő héten kerülnek a kormány elé a szombathelyi azbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatok

A vidék- és településfejlesztési miniszter a jövő héten a kormány elé viszi a szombathelyi azbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokat, amelyek alapján döntés fognak hozni - közölte a város polgármestere a közösségi oldalán posztolt videójában péntek este, miután a tárcavezetővel tárgyalt.

Nemény András (Éljen Szombathely!) elmondta: másfél órán át tárgyalt Lőrincz Viktória miniszterrel, aki Magyar Péter miniszterelnök kérésére ment el Szombathelyre, hogy az azbeszthelyzet megoldása érdekében tovább tudjanak lépni, elsősorban az Oladi plató területén, ahol a legrosszabb értékeket mérték korábban.

Emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás a vizsgált területen határérték alá csökkent, de kiemelte: megoldást kíván a helyzet, "méghozzá olyan megoldást, amelyik egyszerre gyors és biztonságos az ott lakók számára is".

Elmondta, részletesen átbeszélték, hogy az azbeszttel érintett kő elvitele és a lefedés mit jelentene a gyakorlatban, milyen költségigénye lehet mindennek, és milyen alternatív lehetőségek vannak.

"Azt ígérte miniszter asszony, a jövő héten a kormány elé fogja vinni ezeket a javaslatokat, és ez alapján meg fogják hozni a döntést" - fogalmazott a polgármester.

Hozzátette: a miniszter azt kérte, hogy az önkormányzat folytassa az ideiglenes intézkedéseket, és az egész folyamat alatt segítsék a lakosságot és a kormány munkáját.

"Mindezek alapján azt láttam, az volt a tapasztalatom, hogy igazi partnerként tekint Szombathely önkormányzatára a kormány, és hogy együtt, a lakosság bevonásával meg fogjuk tudni oldani ezt a helyzetet reményeink szerint már az év végére" - zárta videóját Nemény András.

(MTI)