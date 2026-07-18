Elcsatolt részek :: 2026. július 18. 07:44 ::

Marcus Aurelius korából származó katonai tábor maradványaira bukkantak Nagysurányban

Egyedülálló felfedezést tettek régészek a tervezett nagysurányi (Surany) ipari park területén végzett ásatásokon: a II. századból, Marcus Aurelius császár korából származó római katonai tábor maradványaira bukkantak.

A tábor feltehetően a markomán (a rómaiak, illetve a markománok vagy germánok és szarmaták közötti) háborúk idejéből (Kr. u. 166-180) származik, és a lelet arra enged következtetni, hogy ezen a helyen csaták zajlottak a germán törzsek és a rómaiak között. Régészek még mészárlást is emlegetnek, ugyanis az ásatási helyszínen nagyon sok csontvázmaradványt találtak, árkokba, kutakba, hamarjában kiásott sírokba temetve. Eddig tizennyolc teljes csontvázat és számtalan más maradványt ástak ki.

A tábor 7,4 hektáron terült el, és a befogadóképessége 500-600 római katona lehetett.

"A felfedezés számos vonatkozása túlmutat a jelenlegi Szlovákia határain. Ez az első ilyen lelőhely a Nyitra-vidéken, és a felfedezés számos hiányt pótol a Dunától északra elterülő vidéken a II. század utolsó harmadában történt római tevékenység megismerésében" – mondta Matej Ruttkay, a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai székhelyű Régészeti Intézetének az igazgatója.

Régészek évek óta sejtették, hogy feltehetően római tábor volt valahol a környéken, de csak mostanra sikerült felfedezniük. A lelet egyedülálló abban is, hogy olyan helyszínről van szó, amely azonnal elnéptelenedett a rómaiak és a német törzsek közti katonai konfliktus után.

A nagyszabású ipari park fejlesztésének köszönhetően elméletileg lehetővé vált a teljes római tábor feltárása.

Az egyedülálló műtárgyakat egyelőre az intézet klimatizált tárolóhelyiségeiben őrzik. A teljes laboratóriumi vizsgálatok és szakértői elemzések évekig munkát adnak a hazai és a külföldi szakértőknek.

A leendő nagysurányi ipari park területén 2025 márciusában kezdődött meg a kutatás, amelyet az MH Invest pozsonyi székhelyű vállalat finanszíroz és a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete irányít. Eddig 154 hektárt vizsgáltak át.

(MTI nyomán)