Külföld :: 2026. július 18. 14:21 ::

Trump: Kanada szándékosan szennyezi erdőtüzeivel az Egyesült Államokat - újabb vámokat neki!

Donald Trump amerikai elnök szándékos légszennyezéssel vádolta meg pénteken Kanadát, amiért a szomszédos országban fellobbant erdőtüzek füstje átterjedt az Egyesült Államok területe fölé. Emiatt újabb vámokat helyezett kilátásba az ország ellen.

"Felelősnek tartjuk Kanadát, amiért nem képes megfékezni az erdőtüzeit, és így az Egyesült Államokat teljesen szükségtelenül árasztja el a koszos, szennyezett, egészségtelen levegő" - jelentette ki Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon tett bejegyzésében, hozzátéve, hogy az ügyben beszélni fog Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is.

"Ez a szándékos, már évente jelentkező nemtörődömség dollármilliárdokba kerül az Egyesült Államoknak; a szennyezés költségeivel növelni kell a Kanadára már korábban kirótt vámokat" - szögezte le Trump, a "vám" szót csupa nagy betűvel szedve.

Doug Ford, a kanadai Ontario államminisztere korábban azt mondta: "szemrehányások helyett a politikusoknak segítséget kellene küldeniük", hozzátéve: "mi is éppen ezt tettük amerikai barátainkkal".

Kutatók a tüzeket az éghajlatváltozás hatásainak tulajdonítják.

(MTI)