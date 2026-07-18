Friss hírek :: 2026. július 18. 09:54 ::

Indokolniuk kellene a munkáltatóknak a bérkülönbségeket Horvátországban

Nemcsak a kínált fizetést vagy bérsávot kellene előre közölniük a horvát munkáltatóknak, hanem azt is igazolniuk kellene, hogy az azonos vagy egyenértékű munkát végző dolgozók közötti kereseti különbségek tárgyilagos okokon alapulnak - írta szombaton a Jutarnji List című horvát napilap a munkaügyi minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslata alapján.

Az előterjesztés szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben, de legkésőbb az interjú előtt közölniük kellene a kínált fizetést vagy bérsávot. A jelentkezők korábbi keresetére ugyanakkor nem kérdezhetnének rá.

A tervezet objektív szempontokhoz kötné a munkakörök értékelését, a dolgozók pedig tájékoztatást kérhetnének arról, miként állapították meg a bérüket, valamint mennyit keresnek átlagosan az azonos vagy egyenértékű munkát végzők.

A legalább száz embert foglalkoztató vállalatoknak rendszeresen jelenteniük kellene a bérezési adatokat. Ha az összehasonlítható munkakörökben legalább ötszázalékos, objektív okokkal nem magyarázható különbség mutatkozna, a cégnek a munkavállalók képviselőivel közösen kellene felülvizsgálnia a bérrendszert, és intézkednie kellene az eltérés megszüntetéséről.

A javaslat az uniós bértranszparencia-irányelvet ültetné át a horvát jogba, és a jogérvényesítést is megkönnyítené. Aki úgy véli, hogy megsértették az egyenlő díjazáshoz való jogát, közvetlenül bírósághoz fordulhatna, kártérítést követelhetne, és nem érhetné hátrány azért, mert panaszt tett vagy pert indított.

A perben ráadásul nem a dolgozónak kellene bizonyítania a hátrányos megkülönböztetést: a munkáltatóra hárulna annak igazolása, hogy a bérkülönbség tárgyilagos és jogszerű okokon alapult.

(MTI)