Anyaország :: 2026. július 18. 11:44 ::

Ma éppen 16 évre csökkentett választási korhatárról mereng a magyar parlamentarizmus feltámasztója

Talán senki nem gondolta volna, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye lesz a magyar parlamentarizmus feltámadása - ömlengett a megszokott módon Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, beszámolva arról is: támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre csökkentését.



"Attól, mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király" - önvallomásnak sem utolsó (kép: Koszticsák Szilárd / MTI)

Magyar Péter az MTI által sietve átvett közösségi médiás bejegyzésében megjegyezte, örül annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül "szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette" az Országgyűlést, a Tisza-kormánynak pár hét alatt sikerült feltámasztani a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a "Tisztelt Ház" lett. (Ha az Országgyűlésre mint a Facebook-páváskodás aktuális díszletére gondol, akkor még igaza is lehet - a szerk.) Büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság.

"Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba" - fogalmazott a kormányfő.

Közölte, meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe, és támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre történő csökkentését - tette hozzá Magyar Péter. (Korlátozza egy ciklusra, így 20 év felett már nem is kell választania a kedves fiatal szavazópolgárnak - a szerk.)

"Persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachta Margittól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízom benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd" - írta.

A miniszterelnök szerint jó lenne, ha "a magyar alkotmányosság templomába" csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni. "Hiszen tudjuk, hogy attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat" - fogalmazott remélhetőleg öniróniával élve, de ne legyenek illúzióink, hogy ismeri ezt a kategóriát.

Magyar Péter emlékeztetett, hogy van egy lövésnyom a parlamenti ülésteremben a pulpituson, ahol a napirend előtti felszólalásait szokta kezdeni, 1912-ben ugyanis egy ellenzéki képviselő háromszor rálőtt Tisza István akkori házelnökre.

A merénylő rosszul célzott, a golyó a pulpitusba fúródott. Tisza István egy pillanat szünetet tartott, majd folytatta a beszédét - idézte fel, hozzátéve, hogy sokszor eszébe jut ez is, amikor felsétál a pulpitusra megtartani a beszédét. Csak nehogy másnak is eszébe jusson, kedves miniszterelnök úr.