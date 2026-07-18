Külföld :: 2026. július 18. 13:45 ::

Németország emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét

Németország "magas szintre" emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, "elméleti fenyegetettség" fokozatról - jelentette be szombaton a német belügyminiszter.

Alexander Dobrindt a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban azt mondta, a döntést a hírszerzés legfrissebb információi alapján hozták meg.

"Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban" - figyelmeztetett, hozzátéve: "egyértelműen" léteznek bizonyos támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen.

Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő, súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt hat embert, több százat pedig megsebesített.

Tavaly a bíróság egy szíriai állampolgárt ítélt el gyilkosságért: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ihletésére agyonszúrt három embert Solingenben.

(MTI)