Elcsatolt részek :: 2026. július 18. 08:14 ::

Szégyen: Romániától kap kiemelt juttatást a 102 éves úzvölgyi hős székely, hazánktól semmit

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszternél kezdeményezte Novák Előd a méltatlan, sőt abszurd helyzet megváltoztatását, miután Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Mi Hazánk kezdeményezése ellenére sem kívánt lépni.



Bartha Mihály székely honvéd, úzvölgyi hős

102 éves lett a veterán úzvölgyi hős, vitéz Bartha Mihály székely honvéd, Misu bácsi, aki abszurd módon Románia háborús veteránokról szóló 44/1994. számú törvénye értelmében rendszeres támogatásban (emelt nyugdíj, közmű-hozzájárulás, soron kívüli ellátás a román hadsereg egészségügyi intézeteiben) részesül a román államtól, ami persze sem sok, de a magyar államtól semmit sem kap, eddig még egy rendfokozatot sem voltak hajlandók adni neki – erre Novák Előd hívta fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmét, de a miniszteri válasz szerint ez így rendben is van. A Mi Hazánk képviselője viszont továbbra sem tudja elfogadni ezt.

Novák Előd hozzátette: az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a román támogatást a Horn-kormány idején a Magyar Honvédség közreműködésével kapta meg, miután a támogatás kérvényezéséhez katonai szolgálatának igazolását az MH Központi Irattárától kérte, amely szerv az okmányt - egyéb hivatalos dokumentuma nem lévén, Bartha Mihály román katonakönyve alapján - 1995. október 6-án állította ki.

Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére pedig - az 1944-es úzvölgyi csatában tanúsított bátor helytállása, valamint az ott elesett katonák emlékének ápolása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként Bartha Mihály úzvölgyi veterán katona részére Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta 2020. március 15-én.

Novák Előd azt is jelezte most: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternél hiába kezdeményezte tavaly egy levélben rendfokozat és állami juttatás megadását, a fideszes miniszter szerint ezek nem megoldhatók a jelenlegi jogszabályi keretek közt, változtatást pedig nem tartott szükségesnek. Most az új kormánynál pattog a labda.

A Fidesz tavaly letiltatta Novák Elődnek az úzvölgyi polgármester felkérésére tervezett felszólalását. A katonai temetőbe a legutóbbi megemlékezésre egyetlen magyar országgyűlési képviselőként látogatott el (ráadásul a Honvédelmi Bizottság tagjaként, polgármesteri meghívásra), mégis végül csak 3 Fidesz-közeli személy szólalhatott fel, köztük két RMDSZ-es képviselő, mert a „Nemzeti Együttműködés Rendszerének” jelszava: Csak a Fidesz! Bár Novák Előd direkt titokban tartotta ötperces felszólalását, amiért 20 órát utazott, a Fidesz képes volt az utolsó pillanatban is beavatkozni. Még úgy is, hogy nekik nem volt fontos a jelenlét, de a kezük elért szinte bármeddig…

(Kuruc.info)