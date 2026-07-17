A Hivatalos Értesítő pénteki számában közzétett módosított beszámoló szerint a Fidesz–KDNP összesen 1,695 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választási kampányra.
Nyilvánosságra hozták a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választási kampányára vonatkozó módosított pénzügyi beszámolót. A Hivatalos Értesítőben megjelent dokumentum részletesen ismerteti a kampány bevételeit, kiadásait és az egyéni jelöltek elszámolásait.
Közel 1,7 milliárd forint ment el kampányra
Közel 1,7 milliárd forint ment el kampányra
A beszámoló szerint a Fidesz–KDNP 199 jelöltet állított a választáson, a kampányra fordított teljes összeg pedig 1 milliárd 695 millió 614 ezer 680 forint volt.
A kampány finanszírozása két fő forrásból történt:
állami költségvetési támogatásból: 1 milliárd 29 millió 467 ezer 875 forint
választási célú adományokból: 666 millió 146 ezer 805 forint
választási célú adományokból: 666 millió 146 ezer 805 forint
A dokumentum szerint hitelből vagy saját forrásból nem finanszíroztak kampánykiadásokat.
Túlnyomórészt anyagjellegű ráfordítás
Az állami támogatásból felhasznált összegből:
- 1 milliárd 20 millió 568 ezer 286 forintot anyagjellegű ráfordításokra,
- 8 millió 899 ezer 589 forintot személyi jellegű ráfordításokra fordítottak.
Az adományokból származó források esetében:
- 652 millió 603 ezer 170 forint volt az anyagjellegű ráfordítás,
- 13 millió 543 ezer 635 forint pedig a személyi jellegű ráfordítás.
Egy híján 106 egyéni jelölt már elszámolt
A beszámoló szerint összesen 106 egyéni képviselőjelölt számolt el külön a számára biztosított kampányforrásokkal. Egy további jelölt elszámolását később teszik közzé.
A dokumentumban szereplő egyes jelöltek dologi kiadásai között szerepel:
- Szatmáry Kristóf (Budapest 14. vk.): 1 724 401 forint
- Radics Béla (Budapest 6. vk.): 1 723 999 forint
- Varga Gábor (Fejér 5. vk.): 1 715 000 forint
- Antal Szabolcs (Hajdú-Bihar 3. vk.): 1 386 506 forint
- Bencsik János (Komárom-Esztergom 1. vk.): 1 340 000 forint
A beszámoló hangsúlyozza, hogy az elszámolások kizárólag a kampányidőszakban felmerült, választási tevékenységgel összefüggő kiadásokat tartalmazzák.
(24 nyomán)