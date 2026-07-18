Háború :: 2026. július 18. 08:51 ::

Moszkvát is drónozták éjjel az ukránok

Ukrán dróntámadás ért egy raktárházat az oroszországi Tambov megyében szombatra virradóra, heten meghaltak, 24-en megsebesültek - közölték hivatalos források.

Jevgenyij Pervisov, a megye kormányzója a Telegramon azt közölte, a támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.

A csapás nyomán keletkezett tüzet eloltották - tette hozzá.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere mindeközben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Ukrajna több mint 370 drónt indított az orosz főváros ellen, a drónok többségét a légvédelem még Moszkvától távol megsemmisítette.

(MTI)