Anyaország :: 2026. július 17. 23:07 ::

Szeletelőgép rántott be egy diákmunkást Szegeden - nem lehetett megmenteni az életét

Halálos balesetet szenvedett egy diákmunkás csütörtökön Szegeden. Egy 17 éves fiút, aki nyári keresetkiegészítés reményében volt az egyik építőipari cégnél, magába rántotta egy gép. Úgy tudjuk, fejjel esett bele egy szeletelőgépbe, életét nem lehetett megmenteni – írja a Délmagyar.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a lap értesüléseit a balesetről. Mint írták, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. A folyamatban levő nyomozás érdekeire tekintettel az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem adtak. Keresték a cég tulajdonosát is. Bodrogi Ferenc szintén megerősítette a történteket.

Július 16-án a szegedi telephelyünkön tragikus baleset történt, amelynek következtében egy szerződéses partnerünk munkavállalója életét vesztette. Az ügyet a rendőrség és az illetékes hatóságok vizsgálják, amelyekkel a legteljesebb mértékben együttműködünk. Az eljárások hivatalos lezárásáig nem tudunk további részleteket megosztani a közvéleménnyel az esetről. Az áldozat hozzátartozóinak őszinte részvétünk, mély együttérzésünk – írta a tulajdonos.

Úgy tudjuk, a gép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk.