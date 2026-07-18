Külföld :: 2026. július 18. 12:57 ::

Egyelőre nem sikerült megfékezni a norvégiai Drammenben pusztító tüzet

Már több mint száz lakóházat pusztított el szombatra virradóan a norvégiai Drammenben tomboló tűz, megfékezni egyelőre nem sikerült, de a tűzoltóság közölte, hogy ellenőrzése alatt tudja tartani a helyzetet.

A lángok péntek délután csaptak fel az Oslótól mintegy 34 kilométerre délnyugatra található városban és környékén.

Az NRK norvég közszolgálati műsorszóró úgy tudja, hogy már több száz embert telepítettek ki a területről.





A wildfire tore through townhouses, destroying hundreds of homes and forcing evacuations.



It happened two days after Norway voted to ban all goods and investments linked to illegal Israeli settlements in the West Bank.



Just a coincidence? NORWAY IS IN FLAMES 🇳🇴🇮🇱A wildfire tore through townhouses, destroying hundreds of homes and forcing evacuations.It happened two days after Norway voted to ban all goods and investments linked to illegal Israeli settlements in the West Bank.Just a coincidence? pic.twitter.com/UDNtUy9C0T July 18, 2026

A katasztrófavédelem figyelmeztetett: a forró és száraz időjárás nagyon megkönnyíti a tűz gyors terjedését a fából készült és szorosan egymás mellé épített házak között.

A helyszínre több tucatnyi tűzoltót vezényeltek ki, az oltásban helikopterek is részt vesznek, a felderítésben és a kárfelmérésben pedig drónok - közölte Frode Presthus rendőrparancsnok.

Eltűnt emberről egyelőre nem tudni, egy tűzoltó könnyebben megsérült.

(MTI)