Már több mint száz lakóházat pusztított el szombatra virradóan a norvégiai Drammenben tomboló tűz, megfékezni egyelőre nem sikerült, de a tűzoltóság közölte, hogy ellenőrzése alatt tudja tartani a helyzetet.
A lángok péntek délután csaptak fel az Oslótól mintegy 34 kilométerre délnyugatra található városban és környékén.
Az NRK norvég közszolgálati műsorszóró úgy tudja, hogy már több száz embert telepítettek ki a területről.
A katasztrófavédelem figyelmeztetett: a forró és száraz időjárás nagyon megkönnyíti a tűz gyors terjedését a fából készült és szorosan egymás mellé épített házak között.
A helyszínre több tucatnyi tűzoltót vezényeltek ki, az oltásban helikopterek is részt vesznek, a felderítésben és a kárfelmérésben pedig drónok - közölte Frode Presthus rendőrparancsnok.
Eltűnt emberről egyelőre nem tudni, egy tűzoltó könnyebben megsérült.
(MTI)