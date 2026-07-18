Friss hírek :: 2026. július 18. 13:56 ::

Nagyon erős UV-B-sugárzás várható vasárnap

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B-sugárzás várható vasárnap a déli országrészben - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B-sugárzásra készülni vasárnap. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

A várható UV-B értékek területi eloszlása a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon nézhető meg - olvasható a közleményben.

(MTI)