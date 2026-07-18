Külföld :: 2026. július 18. 06:56 ::

IOM: fontos az ebolában meghaltak holttestének megfelelő kezelése, mert fertőzésveszélyesek

Az ebolajárvány áldozatainak holttestét megfelelően, az érintett közösségek bevonásával kell kezelni az elszállításuk során és a temetéseken, mert a vírus a halál után is nagyon fertőzőképes marad - figyelmeztetett pénteken Genfben az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM).

"Ha nem kezeljük megfelelően a holttesteket, a vírus közösségen belüli terjedése gyorsabb lesz" - közölte Andrew Mbala, az IOM egyik tisztségviselője. Hozzátette, hogy eddig 105 olyan holttest átszállítását észlelték a Kongói Demokratikus Köztársaság területén található, ellenőrzött égészségügyi zónák között, amelyeket a saját közösségük területén kívántak eltemetni a rokonaik. Példaként annak a holttestnek az esetét említette, amelyet Tshopo tartományba szállítottak át, és amely szerinte az addig fertőzésmentes területen is elterjesztette a vírust.

Az IOM csak az ilyenkor szükséges vizsgálat és mintavétel után engedte továbbhaladni a 105 holttestet úgy, hogy egy megfelelő kezelésükre kiképzett csapatnak adta át őket, amely gondoskodott a biztonságos és méltóságteljes temetésükről.

Frantz Celestin, az IOM regionális igazgatója közölte, hogy a járvány terjedése két hét alatt körülbelül 70 százakkal emelkedett, ami átlagosan több mint 40 új fertőzöttet jelent naponta. A szervezet tisztségviselői elmondták azt is, hogy a helyi, temetkezéssel foglalkozó szakemberek és közösségek gyakran akadályozzák a holttestek megfelelő kezelését és szállításét.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére vonatkozóan május 15-én hirdették ki az ebolavírus Bundibugyo nevű variánsa okozta járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola ellen nincs vakcina vagy specifikus kezelés. Az IOM adatai szerint július 14-ig több mint kétezer ebolás megbetegedést és 700 halálesetet regisztráltak a Kongói DK-ban és Ugandában, a halálesetek mintegy kétharmada pedig klinikákon vagy kórházakon kívül következett be.

(MTI)