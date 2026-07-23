Külföld :: 2026. július 23. 16:12 ::

Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban

Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A gép fedélzetén lévő öt katona közül az egyik életét vesztette, míg a többiek különböző sérüléseket szenvedtek - jelentette be a cseh hadsereg a X közösségi hálózaton.

A tragikus baleset a Brnótól (Brünn) mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavou katonai repülőtéren történt. A baleset helyszínén, amelynek okai egyelőre ismeretlenek, mentők dolgoznak.

Két sérültet a mentők egy brünni kórházba, egyet pedig a jihlavai kórházba szállítottak - mondta Petr Janácek, a regionális mentőszolgálat szóvivője újságíróknak. A sérültek állapotáról nem nyilatkozott.

A cseh légierőnek a Námest nad Oslavou bázison egyebek között nyolc Venom típusú amerikai helikoptere van, amelyeket néhány éve szereztek be. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van.

A Cseh Televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 24 millió dollár.

(MTI)