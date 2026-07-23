Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 23. 16:20 ::

15 éves lányt zaklatott egy romániai gábor cigány Pilisen

László Attila polgármester írja a Facebook-oldalán:

Ma délután egy rendkívül aggasztó esettel találkoztam. Egy 15 éves lányt az elmondása szerint egy román állampolgárságú illető több alkalommal követett, zaklatta, és pénzt is felajánlott neki (erről hangfelvétellel is rendelkezem). A lány egyértelműen közölte vele, hogy még csak 15 éves, és kérte a zaklatót, hogy hagyja békén.

A kislány még szinte el sem mondta a megrázó történetet, amikor a közelben megjelent az a román "tetőfedő", akit a kislány felismert, és, mint kiderült, én is ismertem, hiszen már régebben is tájékoztattam őt arról, hogy országot tévesztett, amikor Magyarországra költözött.

Az "eligazítása" közben értesítettem a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, meghallgatták az érintetteket, majd a helyszínre érkező kislány szüleit is. A család ezt követően feljelentést fog tenni, én pedig természetesen tanúsítani fogom a történeteket.

Az eset kapcsán arra kérek minden szülőt, hogy beszélgessen gyermekével arról, hogyan kezelje az ilyen helyzeteket, és ha zaklatás, fenyegetés vagy bármilyen gyanús közeledés éri őket, azt azonnal jelezzék egy megbízható felnőttnek, a szülőknek, illetve a rendőrségnek. Ebben az esetben is pontosan az volt a szerencse, hogy a kislánynak volt lélekjelenléte, és egy kiélezett helyzetben tudta, mit kell tennie.

Sajnos az ilyen és ehhez hasonló esetek futószalagon történnek, amely fokozott odafigyelésre figyelmeztet bennünket. Közös felelősségünk, hogy megvédjük gyermekeinket, és minden gyanús esetet komolyan vegyünk. Vigyázzunk egymásra, és mindenekelőtt vigyázzunk a gyermekeinkre!