Anyaország :: 2026. július 23. 16:44 ::

A Fidesz politikai fogvatartottaknak tartja a letartóztatott párttársakat

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult büntetőeljárással kapcsolatban a "politikai fogvatartottak" azonnali szabadon engedését követeli a Fidesz-frakció csütörtöki közleményében.

"Követeljük, hogy az egy hónapja börtönben tartott volt kormánytisztviselőkkel és a kedden hajnalban letartóztatott Fidesz-frakció munkatárssal szemben folytatott eljárásokra a törvényesség talaján és ne politikai elvárások alapján kerüljön sor, ennek keretében szüntessék meg a valamennyiükkel szemben alkalmazott abszurd és méltatlan kényszerintézkedéseket és személyes szabadságuk korlátozását." - írta a Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében.

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az NKA-ügyet kultúrpolitikai vita helyett a Tisza Párt egy politikai koncepciós eljárássá tette, és célja, hogy politikai ellenfeleit megbélyegezze és ellehetetlenítse.

Ennek "álságos megnyilvánulása", hogy négy fogvatartott letartóztatását arra hivatkozva hosszabbították meg további 3 hónappal, miszerint esetükben fennállhat a bűnismétlés lehetősége - írták a közleményben. Ez a döntés a Fidesz-frakció szerint politikai elvárások mentén született, abszurd, igazságtalan és aránytalan.

A döntés másik céljának azt tartják, hogy igazolja a Fidesz-szerverek lefoglalását, amit a közlemény "a rendszerváltás utáni Magyarország történetében példátlan adatlopási ügynek" nevez.