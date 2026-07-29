Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. július 29. 17:11 ::

A Fidesz be akarja bizonyítani, hogy "Bangó Sándor áldozat"

A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat - közölte Panyi Miklós (Fidesz) országgyűlési képviselő a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság első, szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatóján.



Az áldozat és a bankszámlája

Az ellenzéki politikus emlékeztetett: a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának, Bangó Sándornak az ügye tavaly nyár vége óta tart. Hozzátette: volt egy felépített, az "egész jobboldalt" (értsd: a Fidesz-KDNP-t - a szerk.) megbélyegző pedofilvád, "ami az elmúlt időszakban darabjaira hullik".

Panyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg.

Hozzátette: az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor Bangó Sándor interjút adott a Kontrollnak. Jelezte: egyre több információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy az interjú "pénz és más ellenszolgáltatás miatt valósult meg", a célja pedig az volt, hogy elhangozzon egy név, és nagy nyilvánosság előtt "egy politikai közösségre egy nagyon súlyos vád ki legyen mondva".

Kiemelte, kulcsfontosságú az igazság kiderítése, hogy mi történt az interjú alatt és azt követően, mert - mind mondta - ebben a helyzetben nemcsak az igazság kiderítéséről, hanem egy fiatalember életének a megmentéséről is szó van.

Panyi Miklós azt kérte, hogy akinek bizonyítéka, információja van az ügyről, tárja a nyilvánosság elé. Jelezte: a Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hoz minden rendelkezésére álló információt, ami bizonyítja, hogy Bangó Sándor ebben az ügyben áldozat.

A bizottság üléséről azt mondta, bíznak benne, hogy a testületben szakmai munka folyik, és nem a korábbi kormányzat megbélyegzése, támadása, politikai ellehetetlenítése a célja a testületnek.

Jelezte: a bizottság fideszes tagjai konstruktívak lesznek, a szakmai munkára igent, a politikai boszorkányüldözésre nemet mondanak.

(MTI nyomán)