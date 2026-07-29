Háború :: 2026. július 29. 15:24 ::

A húszik díjat vethetnek ki a Vörös-tengeren áthaladó hajókra

A jemeni húszik azt fontolgatják, hogy díjat vetnek ki a Vörös-tenger déli részén, a Báb el-Mandeb-szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra - értesült több regionális forrástól a Reuters szerdán.

A források szerint a húszik a Báb el-Mandeb-szoroson áthaladó hajók jelentős részére vetnének ki díjat. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az intézkedést mikor vezethetik be.

Az információk szerint a rendszer kidolgozásában Irán is szerepet vállal, míg a kínai hajók várhatóan mentesülnek a díjfizetés alól. Nyugati diplomaták szerint egy ilyen lépés jelentős ellenállást váltana ki az Perzsa-öböl menti államok és az európai országok részéről. A húszik július 20-án hirdettek tengeri blokádot Szaúd-Arábia ellen, és a Vörös-tenger hajóforgalma a korábbi támadások után továbbra sem állt helyre teljesen.

(MTI)