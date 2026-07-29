Extra :: 2026. július 29. 16:18 ::

Bogdán Dzsovanni az eltérő kultúra legújabb olaszos névadási gyöngyszeme

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bogdán Richárd Dzsovanni ügyében.

A 17 éves fiú 2026. április 18-án egy letenyei lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Bogdán Richárd Dzsovanni körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert - írják a Police.hu-n.