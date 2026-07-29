Anyaország :: 2026. július 29. 16:24 ::

Olaszországban fogták el a szökés miatt körözött zalai ál-Jézust

Olaszországban fogták el a börtönbüntetés elől elszökött zalai férfit, akit azért ítéltek el, mert magát Jézus inkarnációjaként beállítva milliókat csalt ki követőitől.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerdán az MTI-nek megerősítette a HVG információját, hogy a 73 éves férfit elfogták Olaszországban, Macerata városban július 7-én a helyi rendőrök. Az olasz hatóságokkal elindult a kiadatási eljárás, de még nincs arról döntés, hogy a férfit mikor szállítják Magyarországra - tette hozzá.

A Zalaegerszegi Törvényszék június 24-én tájékoztatta az MTI-t arról, hogy a férfi nem vonult be a börtönbe négy és fél éves büntetésének megkezdésére, és elővezetni sem tudták tartózkodási helyéről. A zalai törvényszék büntetésvégrehajtási bírója ezért elfogatóparancs alapján körözést adott ki ellene.

A bíróság korábbi közlése szerint a magát gyógyítónak és lelket mentőnek feltüntető férfi évtizedeken keresztül spirituális, energiával gyógyító mesternek adta ki magát, betegeit, tanítványait csoportos foglalkozásokon és egyénileg is fogadta. "Tanításai" során a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról beszélt, és úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.

A személye köré csoportosuló - jellemzően gyógyításra, lelki útmutatásra vágyó - emberekkel országszerte különböző helyszíneken találkozott, így például Zalaegerszegen, Böhönyén, Nagykanizsán, Pécsen és Budapesten is. A férfi magát Jézus inkarnációjának tüntette fel, látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, továbbá pénzügyi döntéseiket.

Követőit - nemes és önzetlen indokokra hivatkozva - arra buzdította, hogy az általa megjelölt jótékony vagy a saját életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adjanak, a pénzt azonban saját luxus életvitelének finanszírozására fordította. Előfordult, hogy a férfi házvásárlásra, gyermekek táboroztatására, rászorulók támogatására kért és kapott különböző pénzösszegeket.

A sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét, de nem tudtak kitörni a befolyása alól, mert a férfi azzal fenyegette őket, hogy aki "elárulja" őt, az megbetegszik.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2024 októberében 23 rendbeli csalás, valamint garázdaság miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, akit hat év börtönbüntetésre ítélt, továbbá kötelezte 300 ezer forint pénzbüntetés és a sértettek számára közel 19 millió forint kamatos kártérítés megfizetésére. A Zalaegerszegi Törvényszék 2025 novemberében másodfokon négy év és hat hónapra enyhítette a férfi büntetését magas életkorára és büntetlen előéletére tekintettel.